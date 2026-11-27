SMAT 2026: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 5:43 PM IST
Jaydev Unadkat T20 Record: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ 2026-27ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು (ಗುರುವಾರ), ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನದ್ಕತ್ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉನದ್ಕತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡ್ಯಾನಿ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2020 ರಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 11ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತಂಡವು ಕೇವಲ 8.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 62 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಉನದ್ಕತ್ ಕೆವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 40 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
💥 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗕𝗢𝗢𝗞𝗦 💥 🤝 Jaydev Unadkat and Chetann Sakariya add 62 for the 10th wicket vs Tamil Nadu - joint second-highest partnership in T20s 🚀 Unadkat's 40 is the highest individual score by a No. 11 in T20 cricket https://t.co/qQLnaIKEbR— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
40 ರನ್ (26 ಎಸೆತಗಳು) - ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ) vs ತಮಿಳುನಾಡು, 2026
35 ರನ್ಗಳು (18 ಎಸೆತಗಳು) - ಡ್ಯಾನಿ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ (ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್) ಬಿಬಿಎಲ್, 2020
ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡ್ರೇಕ್ಸ್ (ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್): 34 ರನ್ಗಳು (14 ಎಸೆತಗಳು) - ಸಿಪಿಎಲ್
ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಔಟ್
ಉನದ್ಕತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಡೀ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 154 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತಂಡವು 38 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಸತತ 4 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಜಯದೇವ್ ಉನದಕತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ
ಭಾರತದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 4 ಟೆಸ್ಟ್ (3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 36 ರನ್ಗಳು), 8 ಏಕದಿನ (9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಮತ್ತು 10 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (14 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರು 519 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 147 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,306 ರನ್, 132 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 185 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 224 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 271 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 624 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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