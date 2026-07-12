ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆ 25ರ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೇ ಅಚ್ಚರಿ!
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ - 25ರ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸಾವು- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಜೈಡನ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ನಿಧನ- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ.
Published : July 12, 2026 at 7:33 PM IST
ಕೇಪ್ಟೌನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೈಡನ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಜೈಡನ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಕೇಪ್ಟೌನ್ನ ಉಪನಗರವಾದ ಸ್ಕೋಟ್ಶೆಕ್ಲೂಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಗೇಟನ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ಅವರು ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
Media Statement— Department of Sport, Arts and Culture (@SportArtsCultur) July 11, 2026
STATEMENT ON THE PASSING OF BAFANA BAFANA AND MAMELODI SUNDOWNS MIDFIELDER JAYDEN ADAMS
It is with profound shock and a heavy heart that I have learnt of the passing of Jayden Adams midfielder for Mamelodi Sundowns and Bafana Bafana, at the age of 25. pic.twitter.com/bERAKoS7A3
ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೈಡನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗೌರವ: ಇನ್ನು, ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Thank you President Gianni Infantino. We know our true friends when we face tragedy and you recognise our pain and mourn with us. Africa truly matters to you. pic.twitter.com/rJkaKOBLyk— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
ಗೆಳತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅಕ್ವಿಲಾ ಅಡೆನ್ಡಾರ್ಫ್ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ನಗು, ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೆಯುವೆ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Death has cruelly stolen one of our own.— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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