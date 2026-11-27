IND vs NZ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 3:08 PM IST
Jasprit Bumrah Bowling Action: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ನಂತರ ಕಿವೀಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 246 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಮತ್ತು ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು 51 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ನಂತರ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಾನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 59 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿಗರ್ಮಿಸಿದರು. ಲ್ಯಾಥಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿದ್ದವು.
ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯ್ತು. ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಕೂಡ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 154 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರು 117 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌಲರ್ನಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು.
🔴WTF JASPRIT BUMRAH SUDDENLY CHANGE HIS RUN-UP ACTION 🤯 - Side 1: Bumrah run-up in 1st Test match. - Side 2: Bumrah run-up in 2nd Test match. Hey @grok why Jasprit Bumrah suddenly change his run-up? https://t.co/CD5VxvZONH— Sam (@cricsam02) November 27, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (ನಾಯಕ), ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ.
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