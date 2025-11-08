ETV Bharat / sports

IND vs AUS 5th T20I! ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ ಬುಮ್ರಾ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ

ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 1:42 PM IST

IND vs AUS 5th T20I: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ಇಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬುಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ (IANS)

ಇಂದಿನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಸಹ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ (105 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 79 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳ 77 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 18.11 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 99 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 7/3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 6.36 ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ 67 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 105 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ: ಉಳಿದಂತೆ 50 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ 19.83 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 226 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 27ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು 10 ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 12ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 89 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 88 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 23.55 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 149 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, 19ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ, ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಸಹಸ್ರ ರನ್​ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​​: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ 11 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ​1000 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂಡೆದೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ತಂಡವು ಗಬ್ಬಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 36 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು: ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ/ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಮಿಚ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಮಿಚ್ ಓವನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್‌ಮನ್/ಬೆನ್ ಡ್ವಾರ್ಷಿಯಸ್.

