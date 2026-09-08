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ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ!!

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್​ ತನ್ನ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜಪಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಜಪಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 11:17 AM IST

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2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಕೈಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕೆಂಡೆಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಜಪಾನ್​ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೆಂಡೆಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್

ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಂಡೆಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಂಡ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಾದ ತ್ಸುಯೋಶಿ ಟಕಾಡಾ, ಜೇಕ್ ಕುಸುಡಾ-ನೈರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಜುಕಿ ಕಪ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಟೋಚಿಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾನೋ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸಾನೋಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ತಂಡವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಸಿದೆ.

ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳು - ಜಪಾನ್ ತಂಡ: ಕೆಂಡಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಚಾರ್ಲಿ ಹರಾ-ಹಿಂಜೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗೋ-ಇಟೊ ಡೇವಿಸ್, ಕೊಹೆ ಕುಬೋಟಾ, ವಟಾರು ಮಿಯಾಯುಚಿ, ರಿಯೊ ಸಕುರಾನೊ-ಥಾಮಸ್, ಡೆಕ್ಲಾನ್ ಸುಜುಕಿ-ಮ್ಯಾಕ್‌ಕಾಂಬ್, ಶೋಮಾ ಸುಗಯಾ-ಸ್ಲೇಟರ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಶಿರೈ-ಪ್ಯಾಟ್ಮೋರ್, ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಯಮಮೊಟೊ-ಲೇಕ್, ಮಕೋಟೊ ತನಿಯಾಮ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಕಹಶಿ, ತ್ಸುಯೋಶಿ ತಕಡಾ, ಜೇಕ್ ಕುಸುದಾ-ನೈರ್ನ್, ಮತ್ತು ಅಲೆಸ್ಟೈರ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.

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TAGGED:

JAPAN VS INDIA T20
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026
ಜಪಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
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