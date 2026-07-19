ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು!!
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 19, 2026 at 12:39 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಜಪಾನ್ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 21-17, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಂಧು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
PV SINDHU BECOMES THE FIRST EVER INDIAN TO WIN THE JAPAN OPEN! 🇯🇵🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) July 19, 2026
- Sindhu defeats Home Favourite and Three-time World Champion Akane Yamaguchi
QUEEN SINDHU FINALLY WINS S750
TITLE! pic.twitter.com/mJQONE5NwQ
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಯಮಗುಚಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 21-17 ಅಂತರದಿಂದಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 31 ವರ್ಷದ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 750 ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಸಿಂಧು ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ 15-10 ಅಂತರದಿಂದ ಸಿಂಧು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊರೆದರು.
That is incredible!— BWF (@bwfmedia) July 19, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB@HSBC_Sport#BWFWorldTour #JapanOpen2026 pic.twitter.com/5SHOxCGZ4W
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಅವರು ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-16, 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಂಧು ಅವರ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.'
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