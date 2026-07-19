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ಜಪಾನ್​ ಓಪನ್​ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು!!

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 12:39 PM IST

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್​ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಜಪಾನ್​ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 21-17, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಂಧು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಯಮಗುಚಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲ ಗೇಮ್​ ಅನ್ನು 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲೂ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 21-17 ಅಂತರದಿಂದಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 31 ವರ್ಷದ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 750 ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಸಿಂಧು ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೇಮ್​ ಅನ್ನು 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ 15-10 ಅಂತರದಿಂದ ಸಿಂಧು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊರೆದರು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಅವರು ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-16, 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಂಧು ಅವರ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.'

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PV SINDHU
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750
JAPAN OPEN SUPER 750
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
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