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ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​: ಜ್ವೆರೆವ್ ಮಣಿಸಿ ಸತತ 2ನೇ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಿನ್ನರ್​!

ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 100ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

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ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 10:19 AM IST

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ಲಂಡನ್: ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್​​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಸಿನ್ನರ್​, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಐದನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಿನ್ನರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ 10ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ ಸೋತರೂ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಜ್ವೆರೆವ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನ್ನರ್ 100ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಸಿನ್ನರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ರೊಲ್ಯಾಂಡ್​ ಗ್ಯಾರೋಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ದಣಿಸಿದ್ದ ಸಿನ್ನರ್, ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸೆರುಂಡೊಲೊ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಸೆಟ್‌ಗಳ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಜ್ವೆರೆವ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಹುಲ್ಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿರುವ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಜಯಿಸಿದರು.

ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆವೇಗ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಸಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂತು. ಸಿನ್ನರ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​​ಬ್ಯಾಕ್​​​ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.

jannik-sinner-defends-wimbledon-title-beats-alexander-zverev-in-four-sets
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ (ANI)

ನಂತರ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರ ಸರ್ವ್​​​ ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏಕೈಕ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ 58 ವಿನ್ನರ್​​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮೂರು ಗಂಟೆ 46 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಂತೆ ಸಿನ್ನರ್​ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.

ಈ ಗೆಲುವು ಸಿನ್ನರ್ ಅವರ 2026ರ ಋತುವಿನ ಆರನೇ ATP ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

24 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಎಟಿಪಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವೆರೆವ್ ವಿಶ್ವ ನಂ.2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ನರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್​ ಜೊತೆಗೆ 46 ಕೋಟಿ ರೂ. (£3.6 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜ್ವೆರೆವ್ ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಂಬಲ್ಡನ್​ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು. ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

JANNIK SINNER
ALEXANDER ZVEREV
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್​ ಟೂರ್ನಿ
ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್
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