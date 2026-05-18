ETV Bharat / sports

ಜೊಕೊವಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್​!!

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್​ ಜೊಕೆವಿಕ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್
ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿನ್ನರ್ ನಾರ್ವೆಯ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ರುಡ್ ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿನ್ನರ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1976 ರಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ರಿಯಾನೊ ಪನಟ್ಟಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್: ಈ ಫೈನಲ್‌ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್‌ಗೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್​ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನ್ನರ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸಿನ್ನರ್​ ಮುಂದಿನ ಸೆಟ್​ ಸಹ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ರೂಡ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು, "ನೀವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು." ಎಂದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ರೂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5-0 'ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್' ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಿನ್ನರ್ ಟೆನಿಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ 1000 ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಿನ್ನರ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೊಕೊವಿಕ್ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೇ, ಸಿನ್ನರ್ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಎಂದರೇನು? 'ಕೆರಿಯರ್​ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್' ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಈವೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿನ್ನರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಎಲ್ಲ 9 ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಗೋಲ್ಡನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ 1000 ಇವೆಂಟ್​ಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್, ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್, ಮಾಂಟೆ-ಕಾರ್ಲೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಓಪನ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಕೆನಡಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್, ಶಾಂಘೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಓಪನ್.

ಮುಂದಿನ ಗುರಿ: ಸಿನ್ನರ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತತ 29ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 17-0ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿವೆ. ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಸಿನಾರ್ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಟಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​: ಇಟಾಲಿಯನ್​ ಓಪನ್​ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಟಾಲಿ ತಂಡ ಸಿಮೋನ್ ಬೆಲ್ಲೊಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಿಯಾ ವವಾಸ್ಸೋರಿ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಗ್ರಾನೋಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಸಿಯೊ ಜೆಬಲ್ಲೋಸ್ ಅವರನ್ನು 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. 1960ರ ನಂತರ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು SRH ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ!

TAGGED:

JANNIK SINNER
ITALIAN OPEN FINAL
CASPER RUUD
ITALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.