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ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ!!

ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 11:01 AM IST

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39 ವರ್ಷದ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 24 ವರ್ಷದ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2023 ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಲಂಡನ್‌ನ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಸಿನ್ನರ್, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಸಿನ್ನರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಸಿನ್ನರ್ ಭಾನುವಾರ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊಕೊವಿಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸತತ ಮೂರು ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಿನ್ನರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಎತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೊಕೊವಿಕ್ 24 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 25 ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೊರಬಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಜ್ವೆರೆವ್!

ವಿಂಬಲ್ಡನ್​ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥರ್ ಫೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನು 7-6, 6-2, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. 29 ವರ್ಷದ ಜ್ವೆರೆವ್ 1995ರ ನಂತರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗಿಲ್​, ಸಚಿನ್​

ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ವರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯರು ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.

ಸರಿಸುಮಾರು 80 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ 1922 ರಿಂದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗೌರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇವುಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

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