ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್​ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ! 58ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತನ ಮುಂದೆ ಸೋಲು

ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆರುಂಡೊಲೊ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 12:03 PM IST

ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ 56ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸೆರುಂಡೊಲೊ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆರುಂಡೊಲೊ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿದ ಸಿನ್ನರ್, ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಡವಿದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್​ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ, ಸಿನ್ನರ್ ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಸಿನ್ನರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಅವರು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಕೊಂಡಿರುವು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಸೆರುಂಡೊಲೊ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಶಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿನ್ನರ್‌ರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಣಿದರು.

ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5-1 ರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಸೆರುಂಡೊಲೊ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೊಕೊವಿಕ್​ಗೆ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಬಲೆಂಕಾ, ಗೌಫ್: ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಸಾ ಜಾಕ್ವೆಮೊಟ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ 7-5, 6-2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ತಾರೆ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಾಯರ್ ಶೆರಿಫ್ ಅವರನ್ನು 6-3, 6-2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

