SMAT 2026: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವೇಗಿ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ ಆಲಂ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 5:44 PM IST
23 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಜಮ್ಶೆಡ್ ಆಲಂ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು. 2019 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ ನಂತರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೇಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 153 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರೈಲ್ವೇಸ್ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜಮ್ಶೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಜೆಮ್ಶೆಡ್
ಆಲಂ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಫಾಕ್ ಅಫ್ರಿದಿ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟಿ20 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
The start of something bigger? Railways' 23-year-old right-arm medium pacer Jamshed Alam had a dream T20 debut as he became the third Indian bowler to take four wickets in four balls in the format 🔗 https://t.co/mG5aCV3VkL https://t.co/lNJPrN06ZT— Cricinfo (@cricinfo) November 22, 2026
ಆಲಂ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಹೇಶ್ ತಾಂಬೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಜಮ್ಶೆಡ್ ಆಲಂಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು
- ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ): 2019ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧದ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
- ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ (ವಿದರ್ಭ): ನವೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧದ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್
- ಜಮ್ಶೆಡ್ ಅಲಂ (ರೈಲ್ವೆ): ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ (ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್) ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಜಮ್ಶೆಡ್ ಆಲಂ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ ಆಲಂ ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂಡರ್ 23 ಸಿಕೆ ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಮುಂಬೈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರೂ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಚಂಡೀಗಢ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 95 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೊಡಿಯಾ 18 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 25 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮನಿಶ್ ಪಾಂಡೆ (14) ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ (16) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಚಂಡೀಗಢ ತಂಡ ಶಿವಂ ಬಾಂಬ್ರಿ (52 ರನ್), ಸನ್ಯಮ್ ಸೈನಿ (27 ರನ್) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
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