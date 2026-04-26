ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K; ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಭಾಗಿ, ಪುತ್ರರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಯಿತು.
Published : April 26, 2026 at 4:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ 'ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಇಂದು ತನ್ನ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಗರದ 36,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದ ಝಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಕೇವಲ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗಿಂತ ಆರು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓಟ ಪೂರೈಸಿದರು.
"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಓಪನ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಟದ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಓಟಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 'ಪ್ರೋಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್' ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 10K ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು 61 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಗುರಿಯ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 36,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದರು.
ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಚಾಂಪಿಯನ್: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಾಂಡಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಗೈದರೆ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 27:31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೀನ್ಯಾದ ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿಪ್ಕೊರಿರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಒಟ್ಟು 34,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ದಾಖಲೆಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ) ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
