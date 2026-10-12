5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!
2026-27ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 2:08 PM IST
92ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನದಂದೆ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಗರದ ಶೇರ್-ಎ-ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು 196 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಣಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ವೇಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 32 ವರ್ಷದ ಈ ಬೌಲರ್ 21.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ವೇಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಾಯಕ ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚಂಚಲ್ ರಾಥೋಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 65 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್, ಚಂಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
Rohit Sharma 5 WICKETS! (21.2-8-36-5), Madhya Pradesh 196/10 #JKvMP #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026
ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಆರ್ಯನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ 51 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಶತಕದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭಮ್ ಶರ್ಮಾ (79 ರನ್ಗಳು) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 196 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 22 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 34.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 39 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು. ರೋಹಿತ್ ಎಂಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ 11 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 167 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲದೆ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಶುಭಮ್ ಖಜುರಿಯಾ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರ ಆಡುವ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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