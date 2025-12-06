ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು, ಸರಣಿ ಕೈವಶ; ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್
ಭಾರತ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ನಡುವಣ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಿಂದ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟಾಗದೇ 121 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 116 ರನ್ ಗಳ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 73 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ 25.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 271 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 39.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಣಗಳು ನೀಡಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ರೋಹಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 65 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ 20000 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕಬಾರಿಸುವ ಅವರ ಆಸೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಜೈಸ್ವಾಲ್ , ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಭಾರತದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 66 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅತ್ತ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 41ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 270 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 113 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬವುಮಾ ಜಡೇಜಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಡಿಕಾಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 54 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (1), ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾವಿಸ್ (29), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (17), ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (9), ಕೇಶವ್ ಮಹರಾಜ್ (20*), ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ (1) ಮತ್ತು ಓಟ್ನಿಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮಾನ್ (3) ಬಹುಬೇಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಿಡೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ತಂಡದ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕಾಕಕ್ ಅವರ 7ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಆಗಿದೆ.
