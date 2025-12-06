ETV Bharat / sports

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು, ಸರಣಿ ಕೈವಶ; ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್

ಭಾರತ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ನಡುವಣ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ.

ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (File Photo: Yashasvi Jaiswal - AP)
December 6, 2025

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಿಂದ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟಾಗದೇ 121 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 116 ರನ್ ಗಳ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 73 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ 25.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 271 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 39.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಣಗಳು ನೀಡಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ರೋಹಿತ್ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್​ ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 65 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರನ್​ ಸೇರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ 20000 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕಬಾರಿಸುವ ಅವರ ಆಸೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಜೈಸ್ವಾಲ್ , ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಭಾರತದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 66 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅತ್ತ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 41ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್​ ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 270 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 113 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, 48 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬವುಮಾ ಜಡೇಜಾಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಡಿಕಾಕ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 54 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 24 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್​ (1), ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರಾವಿಸ್ (29), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (17), ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬಾಷ್​ (9), ಕೇಶವ್​ ಮಹರಾಜ್ (20*), ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ (1) ಮತ್ತು ಓಟ್ನಿಲ್​ ಬಾರ್ಟ್​ಮಾನ್​ (3) ಬಹುಬೇಗ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಿಡೀರ್​ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ​ಅವರು ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕಾಕಕ್​ ಅವರ 7ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಆಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

