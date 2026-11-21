ವ್ಹಾ..! ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 11:39 AM IST
IND vs NZ 1st Test Record: ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರ ಮೂವರು ಐವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೋಡಿ ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಬಳಿಕ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು 290 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 136 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸಹ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು 10 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 80 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿಂದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ 130 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದರು, ನಂತರ ರಾಹುಲ್ಹಾಗು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 165 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಸೆನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
- ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಹಾಣ್ (213 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದುಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್ (153 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ) - ದಿ ಓವಲ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 1979)
- ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (191 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ (224 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ) - ಸಿಡ್ನಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 1985-86)
- ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ (141 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ), ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (137 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ) - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 2003)
- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (130 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (165 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ) - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, 2026)
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 1976ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುರಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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