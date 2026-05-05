ETV Bharat / sports

ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್​" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಬೌಲರ್!!

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರಘು ಶರ್ಮಾ
ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರಘು ಶರ್ಮಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ರಘು ಶರ್ಮಾ, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ (11) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಘು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೌಲರ್ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ, "ರಾಧೇ ರಾಧೇ... ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆ ನೋವು ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್." ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಘು ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ 33 ವರ್ಷದ ರಘು ಶರ್ಮಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರಘುವನ್ನು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಗಣನೀಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 2 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಘು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 36 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

MI vs LSG Highlights: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 229 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ 18.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು DC vs CSK ಮುಖಾಮುಖಿ; ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಪಿಚ್​, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ

TAGGED:

MI VS LSG
MUMBAI INDIANS
MI RAGHU SHARMA
RAGHU SHARMA CELEBRATION VIDEO
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.