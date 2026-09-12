199 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇವರೆ; ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಇದು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದರೆ 95 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 5:30 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ 95 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ? ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಯಾರು? 95 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಆ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಆಟಗಾರ ಜಾಕ್ ಹಬ್ಸ್. ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೆ ಹಾಳುಗೆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಜಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 834 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ರೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು 1,325 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ, 50.70ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 61,760 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 199 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 273 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಬ್ಸ್, ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 316 ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೂಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 58,959 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು
ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಸರ್ರೆ): 61,760 ರನ್ಗಳು
ಫ್ರಾಂಕ್ ವೂಲಿ: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಕೆಂಟ್): 58,959 ರನ್ಗಳು
ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಹೆಂಡ್ರೆನ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಮಿಡಲ್ಸೆಕ್ಸ್): 57,611 ರನ್ಗಳು
ಫಿಲ್ ಮೀಡ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್): 55,061 ರನ್ಗಳು
ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ 1908ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು, 56.94ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,410 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಶತಕ ಹಾಗೂ 28 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 211 ರನ್ಗಳು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ
ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 46 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 82 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಬ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಅವರು 91 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
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