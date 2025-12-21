199 ಶತಕ, 273 ಅರ್ಧಶತಕ, 61760 ರನ್; ಸಚಿನ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಇದು
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 21, 2025 at 5:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 95 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
1908 ರಿಂದ 1930ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಂಗ್: ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ ಎಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆ: ಜಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 834 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ರೆ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1325 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50.70ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 61,760 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 199 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 273 ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
316 ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೂಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 58,959 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು
ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಸರ್ರೆ): 61,760 ರನ್ಗಳು
ಫ್ರಾಂಕ್ ವೂಲಿ: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಕೆಂಟ್): 58,959 ರನ್ಗಳು
ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಹೆಂಡ್ರೆನ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಮಿಡಲ್ಸೆಕ್ಸ್): 57,611 ರನ್ಗಳು
ಫಿಲ್ ಮೀಡ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್): 55,061 ರನ್ಗಳು
ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಹಾಬ್ಸ್ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 1908ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 56.94ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5410 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಶತಕ ಮತ್ತು 28 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 211 ಇವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್: ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ. ಇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 46 ವರ್ಷ 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5000 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 91 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
