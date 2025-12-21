ETV Bharat / sports

199 ಶತಕ, 273 ಅರ್ಧಶತಕ, 61760 ರನ್​; ಸಚಿನ್​ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಇದು

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಒಬ್ಬರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಮತ್ತು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (Getty Images)
Published : December 21, 2025 at 5:03 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 95 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೇಫ್​ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

1908 ರಿಂದ 1930ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಜಾಕ್​ ಹಾಬ್ಸ್​ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಂಗ್: ಹಾಬ್ಸ್​ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬೌಲರ್​ಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್​ ಎಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್​ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಕ್​ ಹಬ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸಟ್ಕ್ಲಿಫ್
ಜಾಕ್​ ಹಬ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸಟ್ಕ್ಲಿಫ್ (AFP)

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆ: ಜಾಕ್​ ಹಾಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ​ ಒಟ್ಟು 834 ಫಸ್ಟ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ರೆ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1325 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 50.70ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 61,760 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್​ ಒಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 199 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 273 ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

316 ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಬ್ಸ್​ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಫ್ರಾಂಕ್​ ವೂಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 58,959 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದವರು

ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಬ್ಸ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಸರ್ರೆ): 61,760 ರನ್‌ಗಳು

ಫ್ರಾಂಕ್ ವೂಲಿ: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಕೆಂಟ್): 58,959 ರನ್‌ಗಳು

ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಹೆಂಡ್ರೆನ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಮಿಡಲ್‌ಸೆಕ್ಸ್): 57,611 ರನ್‌ಗಳು

ಫಿಲ್ ಮೀಡ್: (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್): 55,061 ರನ್‌ಗಳು

ಟೆಸ್ಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಹಾಬ್ಸ್​ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 1908ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 56.94ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5410 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಶತಕ ಮತ್ತು 28 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 211 ಇವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್: ಜ್ಯಾಕ್​ ಹಾಬ್ಸ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ. ಇವರು ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 46 ವರ್ಷ 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5000 ರನ್​ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 91 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

