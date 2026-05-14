"ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ"; ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 12:13 PM IST
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಕೆಕೆಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ 192 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ (105*) ಗಳಿಸಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಬುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಕ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅವರ 10ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
🗣️ Virat: “It’s still the love for the game. I just love hitting the ball in the middle of the bat and that joy’s still there. It’s all god’s grace, I’m very thankful and grateful.” 🥹 pic.twitter.com/7Di50tw6Pr— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಶತಕ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ರನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಒಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವು ಆಟದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಗಳಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು. ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿನ ಭಾವನೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾರ ಗೌರವ ತಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವಾದದು. ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
14 ಸಾವಿರ ರನ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 78 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (14562), ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (14482), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (14449), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (14284) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (14200) ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
