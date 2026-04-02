ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಇಟಲಿ ತಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಔಟ್​!!

ಇಟಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಂಡ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 6:18 PM IST

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಸೋಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ & ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ತಂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ (4-1) ಇಟಲಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲು ಇಡೀ ಇಟಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಈ ದೇಶವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂಡದ ಅವನತಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?: ಬೋಸ್ನಿಯಾ & ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, 15ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿಸ್ ಕೀನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಬಸ್ಟೋನಿ ಫೌಲ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಾಗ ಮಹತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಇಟಲಿ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿತು, ಈ ನಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.

ಬೋಸ್ನಿಯಾ & ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಪರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ತಬಕೋವಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಶಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇಟಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಸ್ಮಿರ್ ಬಜ್ರಕ್ತರೆವಿಕ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: FIFA ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 43 ತಂಡಗಳು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್‌ಗಳು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್‌ನ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 9 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆರು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

