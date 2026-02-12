ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಟಲಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಟಲಿ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 6:05 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 6:28 PM IST
ITA vs NEP Match: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಇಟಲಿ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೇಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ತಲುಪಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನೇಪಾಳ 180ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
Justin Mosca with a brilliant half-century against Nepal 👏 🇮🇹— ICC (@ICC) February 12, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/f3LJpnBid3
ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಟಲಿ ತಂಡ ನೇಪಾಳವನ್ನು 123 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ನೇಪಾಳ ಪರ ಆರಿಫ್ ಶೇಖ್ ಮಾತ್ರ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ (20), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ (23), ದಿಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ( 17), ಕರಣ್ ಕೆಸಿ (18) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಇಟಲಿ ಪರ ಕ್ರಿಷನ್ ಕಲುಗಮಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬೆನ್ ಮನೇನ್ಟಿ 2, ಜೆಜೆ ಸ್ಮಟ್, ಅಲಿ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಟಲಿ ಪರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಟೋನಿ ಮೊಸ್ಕಾ ಸಹೋದರರು ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜಸ್ಟಿನ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 60 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಆಂಟೊನಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಟಲಿ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಟಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಟಲಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಶನ್ ಕಲುಗಮಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
A fine fifty for Anthony Mosca as Italy close in on a win against Nepal 👊— ICC (@ICC) February 12, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup
📝: https://t.co/ulPg6AgfVj pic.twitter.com/LDqVkeoU2y
ಇಟಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
