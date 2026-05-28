ಮ್ಯೂನಿಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್! 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್
ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶೂಟರ್ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 1:45 PM IST
ಬುಧವಾರ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್) ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ 43 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಶೂಟರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಕುದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಯೆ-ಜಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 42 ಅಂಕಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಶಾ ಮುರಿದರು. ಯಾಂಗ್ ಜಿನ್ ಅವರ 41 ಅಂಕಗಳ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದರು. ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾಂಗ್ ಜಿನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
A day of World Records for Bharat!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) May 27, 2026
At the ISSF World Cup in Munich, Esha Singh scripted history by winning Gold in the Women’s 25m Pistol event with a phenomenal World Record score of 43. pic.twitter.com/1Skkv3Vv5d
ಮೂರು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಇಶಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ 10 ಅಂಕಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 294 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ನಿಖರತೆಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 293 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 587 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 98 ಜನರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಹಿ ಸರ್ನೋಬತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 582 ಮತ್ತು 581 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 12 ಮತ್ತು 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ: ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮ್ಯೂನಿಚ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ಅಗ್ರ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಫೈನಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಕಾಡುತಿತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
WORLD RECORD FOR ESHA SINGH! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) May 27, 2026
What a sensational performance at the ISSF World Cup Munich 2026!
Esha Singh clinched GOLD in the Women’s 25m Pistol event with a stunning 43/50 in the final setting a NEW WORLD RECORD in the process. 🏆
A historic achievement by one of… https://t.co/Q0iqU8j0cS pic.twitter.com/mYEfWTxrqX
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ರೈಫಲ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಗನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸ್ಪೇನ್ನ ಗ್ರಾನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ನೆಲವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಗುಲಿಯಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಮಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಟ್ಗನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀರು ದಂಡಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಈಶಾ ಮುಂದಿನ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್! ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಮಣಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ; ದಿವ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು