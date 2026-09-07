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ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​: ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್

ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 3:29 PM IST

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ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಡಿ ತಲುಪಿದರು.

28 ವರ್ಷದ ಇಶಾನ್ 270 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕ ತಲುಪಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 301 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್​ಹರ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 301 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಎರಡನೇ ದ್ವಿಶತಕ

ಇದು ಇಶಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದ್ವಿಶತಕವಾಗಿದೆ. 2016-17ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ 273 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಆಗಾಲೆ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕರಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಕಿಶನ್​ 122 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 10ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್​

ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಶುಮಾನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 1987ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 216 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಬಾ ಕರೀಮ್ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು

216 ರನ್​ - ಅಂಶುಮಾನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ vs ಉತ್ತರ ವಲಯ, 1987

320 ರನ್​ - ರಾಮನ್ ಲಂಬಾ vs ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, 1987

210* - ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, 2010

256* - ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ vs ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್, 2016

209 - ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, 2022

250* - ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, 2026

ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇದುವರೆಗೆ 67 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 19 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 273 ಆಗಿದೆ

ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿರುವ ಕಿಶಾನ್​

ಇನ್ನು 28 ವರ್ಷದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದೀಘ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್!

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (72 ರನ್), ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (44), ಶಿಖರ್​ ಮೋಹನ್ (85), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ (250), ಕುಮಾರ್​ ಕುಶಗ್ರ (101), ಅನ್ಕುಲ್​ ರಾಯ್ (45) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 140 ಓವರ್ ವೇಳೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 640 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದೆ.

TAGGED:

DULEEP TROPHY 2026
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್
ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​
ISHAN KISHAN

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