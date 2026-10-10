IND vs WI: 50 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 12:17 PM IST
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಭಾರತದ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕಿಶಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
50-plus sixes in T20Is in a calendar year (FM teams) 68 - Suryakumar Yadav in 2022 63 - Abhishek Sharma in 2026 54 - Abhishek Sharma in 2025 51 - Ishan Kishan in 2026 https://t.co/xCkOg0tDh5— Niraj Kumar Kushwaha (@Nirajku11362609) October 9, 2026
50+ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಶನ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲೂ ಕಿಶನ್ 43 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 68 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 68 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (2022)
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 63 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (2026)
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 54 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (2025)
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - 51 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (2026)
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 43 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (2023)
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿಶನ್ ಕಣ್ಣು
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ 2022 ರಲ್ಲಿ 1,164 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಿಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ 2026 ರಲ್ಲಿ 1,085 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ 80 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Brilliant knocks from Shai Hope and Sherfane Rutherford guide West Indies home in the 2nd T20I in Ranchi. We move to Indore for the 3rd T20I. Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/Inp7I7R259— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
ಹೀಗಿತ್ತು ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಂಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 249 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 82 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 44, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 40 ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 43 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ 250 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಶಾಹಿ ಹೋಪ್ ಅಜೇಯ 102 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೆ, ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್ 84 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
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