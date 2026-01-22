ETV Bharat / sports

ನನ್ನ ಮಗಗೆ 2 ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ ಪರಿಹಾರ  ಕಂಡುಕೊಂಡ; ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ 2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರಣವ್​ ಪಾಂಡ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (Photo Credit: Ishan Kishan Insta post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇದೀಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಶನ್​, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ಪ್ರಣವ್ ಪಾಂಡೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ತಂದೆ ಪ್ರಣವ್​ ಪಾಂಡೆ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ತಂದೆ ಪ್ರಣವ್​ ಪಾಂಡೆ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಕಿಶನ್​ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಇಶಾನ್‌ಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರವಣ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಿಶನ್​ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಪಡಿಸಿದವು. "ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಇಶಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.

ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳ್​ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಪಾಂಡೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಶಾನ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಲು ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಶಾನ್ ಸಹ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಶಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 28, 2023ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕಿಶನ್ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಇಶಾನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 804 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 89 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿವಾದ! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಐಸಿಸಿ; ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

TAGGED:

ISHAN KISHAN T20 RUNS
ISHAN KISHAN T20 WORLD CUP
TEAM INDIA
IND VS NZ T20 SERIES
ISHAN KISHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.