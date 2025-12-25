ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್!
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 25, 2025 at 11:26 AM IST
Ishan Kishan Record: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
Sakibul Gani: 40 ball 128— Aashish srivastava™ (@Aashish_delhi) December 25, 2025
Ishan Kishan: 39 ball 125
Vaibhav Suryavanshi: 84 ball 190 pic.twitter.com/T2lTAziSis
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪರ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ ಎಸೆದ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಬೌಲರ್ಗಳ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿದೆ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ಸಿಕ್ಸರ್ಗ ಸೇರಿದ್ದವು. ಕಿಶನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 412 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಕೂಡ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕಿಶನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 57.44ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 517ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದ್ದವು. ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಿಶನ್ 101 ರನ್ಗಳೊಂದಿ ಮಿಂಚಿ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
🚨 FASTEST HUNDRED BY INDIANS IN LIST A HISTORY 🚨— Abdul Rasheed (@Abdulrasheedcwa) December 24, 2025
Sakibul Gani - 32 Balls (Today)
Ishan Kishan - 33 Balls (Today)#VijayHazareTrophy #VijayHazareTrophy2025
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ವಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿಶನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 10 ದಾಖಲೆಗಳು ಧೂಳೀಪಟ