"ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ" ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2025 at 7:34 PM IST
Irfan Pathan Warns Abhishek Shrama: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೇ ಸಾಕು, ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ದಂಡಿಸಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 176.34ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 163 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಲ್ಲ. ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಬೌಲ್ ಕ್ರೀಸ್ ಹೊರಬಂದು ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಚ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಯುವರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 'ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟಿ20 ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 4.5 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಔಟಾಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಇರ್ಫಾನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಐದನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕು.
ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಎಸತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
