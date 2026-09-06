ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಪಾಕ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್!!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 1:13 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ದೂಡಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಾಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದರು. ಭಾರತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕೇವಲ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/1qavRT9yQG pic.twitter.com/M3Khpvsl6i
ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 56 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ, ಕೇವಲ 8.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (18 ) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (12 ) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಟ್ರೋಲ್
ಭಾರತದ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'X' ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ, "ಆಜ್ ಸಂಡೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ?" (ಇಂದು ಭಾನುವಾರವೇ?) ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ಇರ್ಫಾನ್ "ಪಡೋಸಿಯೋಂ, ಸಂಡೇ ಕೈಸಾ ರಹಾ?" (ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ, ಭಾನುವಾರ ಹೇಗಿತ್ತು?) ಎಂದು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ, 2024ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, 'ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡ 'ಪಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಗೆಲುವಿನ ಶಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಭಾನುವಾರ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು.
🚨🗣️Irfan Pathan takes a dig at Pakistan: “Aaj Sunday hai kya?” @timesofindia pic.twitter.com/egCM1AskZV— TheWicketReport (@WicketReport) September 6, 2026
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 14, 21 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು ದಿನಾಂಕ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಶನಿವಾರ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಇರ್ಫಾನ್ "ಇಂದು ಭಾನುವಾರವೇ?" ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.
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