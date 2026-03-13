"ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಆಟಗಾರನ ರನ್ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ"; ಪಠಾಣ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 12:09 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ರನ್ ಹಸಿವು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದು ಈಗ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಆಸೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 54.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 657 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. 73 ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 567 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ 8 ಶತಕ ಮತ್ತು 63 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 39.55ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8661 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಗಳಿಸಿದ್ದ 113 ರನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾ.28 ರಂದು ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ದಿನಾಂಕ
|ಪಂದ್ಯ
|ಸಮಯ
|ಸ್ಥಳ
|ಮಾರ್ಚ್ 28
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಮಾರ್ಚ್ 29
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಂಬೈ
|ಮಾರ್ಚ್ 30
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಮಾರ್ಚ್ 31
|ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 01
|ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಲಕ್ನೋ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 02
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 03
|ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಚೆನ್ನೈ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 04
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ದೆಹಲಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 04
|ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|ಏಪ್ರಿಲ್ 05
|ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಏಪ್ರಿಲ್ 05
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಏಪ್ರಿಲ್ 06
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 07
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 08
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ದೆಹಲಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 09
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 10
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 11
|ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 11
|ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಚೆನ್ನೈ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 12
|ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಲಕ್ನೋ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 12
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಂಬೈ
