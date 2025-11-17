ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ; ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 5:14 PM IST
ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ (T20) ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 124 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಂದ ಉರುಳಿದವು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಇದು ಅವರೇ ಬಯಸಿದ ಪಿಚ್ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದ್ರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ".
"ಏಕೆಂದರೆ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ -7 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪೂಜಾರ ಅಸಾಮಾಧನ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮೊದಲೇ ಇಂತಹ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿತ್ತೇ? ಆದ್ರೂ ಪಿಚ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
"ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲರ್ಗಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
