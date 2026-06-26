ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಗೆ ಸೋಲು: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 34 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 10:25 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 34 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಐರ್ಲೆಂಡ್, 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 182 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (1) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (3) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೇವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 5.1 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು. ಭರ್ಜರಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (50 ರನ್) 7.6 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಬೆನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 90 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (19) ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 9 ರನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ 25 ರನ್ ಮತ್ತ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 8, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಂಫ್ರೀಸ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಾರಕವಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ (50) ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಗರೆಥ್ ಡೆಲಾನಿ (49) ರನ್ ಗಳಿಂದ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 3, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂಳೀಪಟ!!