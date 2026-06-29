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ಅಚ್ಚರಿ! ಭಾರತ - ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೆಡ್​ ಕೋಚ್​!!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಡ್​ ಕೋಚ್​ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿ
ಭಾರತ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 5:16 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 34 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ 154 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿಯೂ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 1 ರನ್​ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್​​ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ಕೋಚ್​ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜಿನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಮಲನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಮವಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಲನ್ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದ ಮೊದಲು ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮಲನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದವು 2027ರ ವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್​ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವೂ ಹೊಸ ಕೋಚ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು, ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು, ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವುಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : June 29, 2026 at 5:16 PM IST

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IND VS IRE T20 SERIES
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IND VS IRE SERIES

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