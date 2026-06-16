ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇರಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ!!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇರಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ನೀಡದೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 2:18 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಅಂತರದ ಡ್ರಾ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ನೀಡದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಅಮೀರ್ ಗಲೆನೌಯಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಇರಾನ್ನ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, 140 ಮೈಲಿ (225 ಕಿ.ಮೀ) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿ ನಗರವಾದ ಟಿಜುವಾನಾಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
Two Iranian players and head coach Amir Ghalenoei criticised World Cup organisers for travel restrictions that they say are impacting the team’s preparations and performance at the tournament.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026
Speaking after a 2-2 draw with New Zealand, Ghalonoei, striker Mehdi Taremi and… pic.twitter.com/6NYSeCmOux
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಲೆನೌಯಿ, "ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಟಿಜುವಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ".
"ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ನಮಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ"
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೆಹದಿ ತರೆಮಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಗಲೆನೌಯಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ನಾಯಕ ಮೆಹದಿ ತರೇಮಿ, ಫಿಫಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. "ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಗಳ ಬಳಿಕ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫಿಫಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಪತ್ತಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದರು.
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