ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇರಾನ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಶಿಫ್ಟ್!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಫಿಫಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 12:09 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಫಿಫಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೆಹದಿ ತಾಜ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಶಿಬಿರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕದ ಅರಿಜೋನಾದ ಟಕ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಟಿಜುವಾನಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಬಿರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು
ಅಭ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲ: ತಂಡವು ಇರಾನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹದಿ ತಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಅನುಕೂಲ: ಟಿಜುವಾನಾ ಅಮೆರಿಕದ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಗರ. ಇರಾನ್ನ ಎರಡು ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Iran will base its World Cup squad in Mexico after FIFA approved a request to move the training camp from Arizona, citing visa concerns https://t.co/c3LVS3xm4P pic.twitter.com/JIfAeKJmgT— Reuters (@Reuters) May 23, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್, ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸೋಫಿಟೆಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಇರಾನ್ ಅದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಲುಮೆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಕೆನಡಾವು ಇರಾನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೆಹದಿ ತಾಜಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು, ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕೆನಡಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಇರಾನ್ನ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏಳನೇಯ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯವಾಳಿಗಳು ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ; ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಭವಿಷ್ಯ