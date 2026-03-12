ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಇರಾನ್; ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.
FIFA World Cup 2026: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಇರಾನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಇರಾನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅಹ್ಮದ್ ಡೊನಿಯಾಮಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ, ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯುಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಈಗ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಗಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
BREAKING: Iranian Sports Minister Ahmad Donyamali: Iran will not participate in the 2026 World Cup after the United States killed its leader, Ayatollah Ali Khamenei.— World Source News (@Worldsource24) March 11, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೆಹದಿ ತಾಜ್, "ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಫಿಫಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: FIFA ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 43 ತಂಡಗಳು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 9 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳು
ಯುಎಸ್ಎ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ (ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ), ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ.
