WCA ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 5:56 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಎಂದರೇ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಲ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೇ ಸಾಕು ಆ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೇ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘ (WCA) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ವಾರ WCA ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಪುರುಷರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಐಪಿಎಲ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದು 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಮತ್ತು 'SA20' ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
WCA ranks IPL third for player rights & welfare. Gaps in dispute resolution & organization.
ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ WCA ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಎರಡೂ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ ₹4.81 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ₹25 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹25.20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್ಎ20 ಲೀಗ್ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ₹8.3 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ₹12.40 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಇಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
In Rankings IPL is ahead, but numbers reveal the full story.
World Cricketers’ Association data shows money boosts IPL, while PSL competes strongly in key areas!
Here is detailed breakdown according to WCA Stats ⬇️
Post Body (Stats Comparison):
Overall Rating:
•IPL: 62.6… pic.twitter.com/OvR4a3Hmsk
ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, WCA ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು, ಅವರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡಾಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಲೀಗ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟಾಮ್ ಮೊಫಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳು
- ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ - 75.2 ಅಂಕಗಳು
- SA20 - 68.0 ಅಂಕಗಳು
- IPL - 62.6 ಅಂಕಗಳು
- BBL - 62.5 ಅಂಕಗಳು
- PSL - 48.0 ಅಂಕಗಳು
- MLC - 43.0 ಅಂಕಗಳು
- ILT20 - 39.1 ಅಂಕಗಳು
- CPL - 38.9 ಅಂಕಗಳು
- ಅಬುಧಾಬಿ T10 - 30.1 ಅಂಕಗಳು
- BPL - 22.6 ಅಂಕಗಳು
