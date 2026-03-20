WCA ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ​ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 5:56 PM IST

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ ಎಂದರೇ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಲ್​ ಲೀಗ್​ (IPL) ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೇ ಸಾಕು ಆ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೇ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಈ ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘ (WCA) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ವಾರ WCA ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಪುರುಷರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಐಪಿಎಲ್​ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದು 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಮತ್ತು 'SA20' ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ WCA ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಎರಡೂ ಲೀಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ ₹4.81 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ₹25 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹25.20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್‌ಎ20 ಲೀಗ್ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ₹8.3 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಪಡೆದ ₹12.40 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಇಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, WCA ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು, ಅವರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡಾಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಲೀಗ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟಾಮ್ ಮೊಫಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ಗಳು

  1. ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ - 75.2 ಅಂಕಗಳು
  2. SA20 - 68.0 ಅಂಕಗಳು
  3. IPL - 62.6 ಅಂಕಗಳು
  4. BBL - 62.5 ಅಂಕಗಳು
  5. PSL - 48.0 ಅಂಕಗಳು
  6. MLC - 43.0 ಅಂಕಗಳು
  7. ILT20 - 39.1 ಅಂಕಗಳು
  8. CPL - 38.9 ಅಂಕಗಳು
  9. ಅಬುಧಾಬಿ T10 - 30.1 ಅಂಕಗಳು
  10. BPL - 22.6 ಅಂಕಗಳು

