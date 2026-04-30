ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧಮ್ ಹೊಡೆದ​ ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​ಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!!

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಸೇದಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​
ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 3:58 PM IST

ಐಪಿಎಲ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಸೇದಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್​ ಕಮಿಟಿ ಭಾರೀ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್, ವೇಪಿಂಗ್​ (ಇ-ಸಿಗರೇಟ್)​ಸೇದುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್​ ಕಮಿಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಸ್ತು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪರಾಗ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಗ್ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಾಗ್, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾದವು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (PECA) 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಪ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ, ಆಮದು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ RR ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪರಾಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 0.617ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 117 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸರಾಸರಿ 14.63 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ 124.47 ಆಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಳೆ ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್; ರೋಹಿತ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿವೆ 5 ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳು!!

