ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗ: ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆಕ್ಷನ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 12:03 PM IST
IPL 2027 Auction Date: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮೂಲಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರಾಜ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೀಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಕೇಳಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಹೊರಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
JUST IN 🚨 IPL teams told to prepare for auction on December 16 in Goa. Multiple franchises have confirmed receiving a message from the BCCI logistics team. #IPL2027 #IPLAuction https://t.co/yAnCwDc3Wc— Cricbuzz (@cricbuzz) October 17, 2026
ಗೋವಾದ ಐಷರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹರಾಜು!
ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಗೋವಾದ ಐಟಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹರಾಜಿನಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಲ್ಲ.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜು
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೇನ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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