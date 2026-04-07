ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು; ರಹಾನೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್​ ಸಲಹೆ!

ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್​, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 6:13 PM IST

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಹ ರಹಾನೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ 65 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಕೆಕೆಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ರಹಾನೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಹಾನೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಆಟಗಾರರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ರಹಾನೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸೆಹ್ವಾಗ್,​ "ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ".

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ENDulkar' ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೌನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕಕಾರರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.

