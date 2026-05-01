ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಇದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ!!

ಗುಜರಾತ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 10:29 AM IST

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 28 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ರಬಾಡ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ 8,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಮಳೆಗರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರ 28 ರನ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ರಬಾಡ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (6,274 ರನ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು 5,000 ಮತ್ತು 6,000 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, 232 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8,016 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 8,016 ರನ್​ (232 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​)*

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 6,274 (237)

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ - 5,819 (187)

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ - 5,689 (164)

ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ -–4,958 (181)

GT vs RCB Highlights: ಗುರುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 42 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ 155 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 15.5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

