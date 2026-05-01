ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಇದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ!!
ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 1, 2026 at 10:29 AM IST
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ರಬಾಡ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
He walked in, started in 5th gear, scored boundaries with ease, and gave us the start that we needed. 🫡❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 #GTvRCB
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ 8,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಮಳೆಗರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರ 28 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ರಬಾಡ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (6,274 ರನ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 5,000 ಮತ್ತು 6,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, 232 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,016 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 8,016 ರನ್ (232 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)*
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 6,274 (237)
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ - 5,819 (187)
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ - 5,689 (164)
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ -–4,958 (181)
GT vs RCB Highlights: ಗುರುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 42 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 15.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
