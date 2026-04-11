7 ಸಿಕ್ಸರ್, 8 ಬೌಂಡರಿ, 78 ರನ್!: RCB ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 10:14 AM IST
Vaibhav Suryavanshi Record: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶತಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Vaibhav Sooryavanshi, the first-ever batter in the TATA IPL to smash three fifties in 17 balls or less 🥵#TATAIPL 2026 | #RRvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/b7gS3cp7ce pic.twitter.com/yOD9jabOHW
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿನಂದನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 4, 4, 4 ಮತ್ತು 6 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Vaibhav Sooryavanshi is adjudged the Player of the Match for his 78 off only 26 balls 🌟
RELIVE HIS KNOCK ▶️ https://t.co/gsSXi2CeAe#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvRCB | @rajasthanroyals pic.twitter.com/J67GEbDY9x
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ (ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್)
13 ಎಸೆತಗಳು- ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ( RR) vs KKR, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2023
14 ಎಸೆತಗಳು- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (PBKS) vs DC, ಮೊಹಾಲಿ, 2018
15 ಎಸೆತಗಳು- ಯೂಸೂಫ್ ಪಠಾಣ್ (KKR) vs SHR.
15 ಎಸೆತಗಳು- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (RR) vs CSK, ಗುವಾಹಟಿ, 2026
15 ಎಸೆತಗಳು- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (RR) vs RCB, ಗುವಾಹಟಿ, 2026
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾರ್ಗಳು
4 - ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್
4- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
3- ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್
3- ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
3- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ 107 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳು
125 ರನ್ಗಳು - ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
107 ರನ್ಗಳು - ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
105 ರನ್ಗಳು - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
100 ರನ್ಗಳು - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
97 ರನ್ಗಳು - ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್
