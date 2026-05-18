ಇಂದು SRH ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ.
Published : May 18, 2026 at 1:16 PM IST
CSK vs SRH: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ತವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. CSK ತಂಡವು ಆಡಿರುವ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. CSK ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇ -ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
If SRH wins, both SRH and GT will qualify for the Playoffs.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 18, 2026
If CSK wins, RCB's top 2 finish will be confirmed. pic.twitter.com/kUq2N02DDk
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ -ಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಏಳು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
SRH ಗೆದ್ದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಲಾಭ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. SRH ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, SRH ಮತ್ತು GT ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, CSK ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, RCB ಅಗ್ರ-ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೇ ಈ ತಂಡಗಳು 24 ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ, ತಿರುಗುವ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪಿಚ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು - ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್
ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್.
