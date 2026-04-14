ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​​ ದಾಳಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಡೀಸ್​; ವೈಭವ್​ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!!

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 12:02 AM IST

ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು 57 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 217 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು 19 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಶಕೀಬ್ ಹುಸೇನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಹುಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಮೂವರನ್ನು ಡಕೌಟ್​ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (4) ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪೆವಿಲಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಹುಸೇನ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (1) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ (44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್​) ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್​) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 118 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹುಸೇನ್ 15 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆರೇರಾ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (2) ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ (0) ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ SRH ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 216 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 9 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇಶಾನ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18) ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆರ್ಚರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

