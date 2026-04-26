ETV Bharat / sports

'ಆತ ನನ್ನ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್': ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟ ಮೆಚ್ಚಿದ ಆಸೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಆಸೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 7:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸ್ಫೋಟಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪ್ರಭಾವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್(ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್.15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌(ಆರ್‌ಆರ್‌) ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ(103)ದಾಟವಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, "ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಆಟ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ವೈಭವ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸವಾಲಾಗುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಂತಹ ಪಿಚ್‌ಗಳು ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿ ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಐವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ನಾಯಕನಾಗಿ SRH ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮಿನ್ಸ್​ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​​: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್​​ ಕಮಿನ್ಸ್​ ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್​​ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಕಮಿನ್ಸ್​ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಕಮಿನ್ಸ್​ ವಾಪಸಾತಿ ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

TAGGED:

AUSTRALIA SKIPPER PAT CUMMINS
SRH VS RR
HYDERABAD
IPL 2026
VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.