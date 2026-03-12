ಐಪಿಎಲ್ 2026! ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 1:08 PM IST
IPL 2026 Shcedule: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮೊದಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ದಿನಾಂಕ
|ಪಂದ್ಯ
|ಸಮಯ
|ಸ್ಥಳ
|ಮಾರ್ಚ್ 28
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಮಾರ್ಚ್ 29
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಂಬೈ
|ಮಾರ್ಚ್ 30
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಮಾರ್ಚ್ 31
|ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 01
|ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಲಕ್ನೋ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 02
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 03
|ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಚೆನ್ನೈ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 04
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ದೆಹಲಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 04
|ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|ಏಪ್ರಿಲ್ 05
|ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಏಪ್ರಿಲ್ 05
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಏಪ್ರಿಲ್ 06
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 07
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 08
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ದೆಹಲಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 09
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 10
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಗುವಾಹಟಿ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 11
|ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 11
|ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಚೆನ್ನೈ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 12
|ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30
|ಲಕ್ನೋ
|ಏಪ್ರಿಲ್ 12
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಸಂಜೆ 7.30
|ಮುಂಬೈ
