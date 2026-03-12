ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ 2026! ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಆಡಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ
ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Shcedule: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮೊದಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ (SRH) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕಪಂದ್ಯ ಸಮಯಸ್ಥಳ
ಮಾರ್ಚ್ 28ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸಂಜೆ 7.30ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಾರ್ಚ್ 29ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಮುಂಬೈ
ಮಾರ್ಚ್ 30ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಗುವಾಹಟಿ
ಮಾರ್ಚ್ 31ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 01ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಲಕ್ನೋ
ಏಪ್ರಿಲ್ 02ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಸಂಜೆ 7.30ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 03ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಚೆನ್ನೈ
ಏಪ್ರಿಲ್ 04ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ದೆಹಲಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 04ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 05ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಹೈದರಾಬಾದ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 05ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 06ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 07ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 08ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ದೆಹಲಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 09ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಜೆ 7.30ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಸಂಜೆ 7.30ಚೆನ್ನೈ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಲಕ್ನೋ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಜೆ 7.30ಮುಂಬೈ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ICC: ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

IPL 2026 DATE
IPL 2026 SCHEDULE
RCB MATCH SCHEDULE
RCB
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.