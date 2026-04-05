RCB VS CSK: ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಚೆನ್ನೈಗೆ 251 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಐಪಿಎಲ್ನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
Published : April 5, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 9:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 251 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್(70 ರನ್, 25 ಎಸೆತ, 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 3 ಬೌಂಡರಿ) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್(48 ರನ್, 19 ಎಸೆತ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ) ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು.
Innings Break!#RCB post the highest total of #TATAIPL 2026 courtesy of an all-round batting effort 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್(46) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ(28) ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (50) ಸೊಗಸಾದ ಅರ್ಧಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ವೇಗಿ ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ಅವರು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಮಿಂಚಿನ ಆಟವಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಇವರು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆಗರೆದರು.
ಪಾಟೀದಾರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 70 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 251 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಟಿಮ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
Just absolute carnage out there in the middle! 🤯🔥— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
A ridiculous 21-ball fifty from Tim David 👏
ಇನ್ನು, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ದುಬಾರಿಯಾದರು. ತಂಡದ ಪರ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೊಜ್, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೊಜ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಜಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ಅಂಶು ಕಂಭೊಜ, ಮ್ಯಾತ್ ಹೆನ್ರಿ, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್.