ETV Bharat / sports

IPL 2026: ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಆಡಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB Schedule: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ ಮೇ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು: SRH ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, RCB ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 15), ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 18) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 24) ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ, ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮತ್ತು ಮೇ 7 ರಂದು ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರಾಯ್‌ಪುರವನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತವರು ಮೈದಾನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಮೇ 10 ರಂದು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೇ 13 ರಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೇ 17 ಮತ್ತು 22 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೀಗ್ ಹಂತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮಾರ್ಚ್ 28 - RCB vs SRH, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 - RCB vs CSK, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 10 - RCB vs RR, ಗುವಾಹಟಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 12 - RCB vs MI, ಮುಂಬೈ

ಏಪ್ರಿಲ್ 15 - RCB vs LSG, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 18 - RCB vs DC, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 24 - RCB vs GT, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 27 - RCB vs DC, ದೆಹಲಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 30 - RCB vs GT, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌

ಮೇ 7 - RCB vs LSG, ಲಕ್ನೋ

ಮೇ 10 - RCB vs MI, ರಾಯ್‌ಪುರ

ಮೇ 13 - RCB vs KKR, ರಾಯ್‌ಪುರ

ಮೇ 17 - RCB vs PBKS, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಮೇ 22 - RCB vs SRH, ಹೈದರಾಬಾದ್‌

TAGGED:

RCB
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
RCB FIXTURES
IPL SCHEDULE
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.