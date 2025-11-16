ETV Bharat / sports

IPL 2026: ರಿಲೀಸ್​, ರಿಟೈನ್​ ಆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ; 10 ತಂಡಗಳ ಪರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು?

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿವೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 11:34 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 11:39 AM IST

IPL 2026 Released and Retained Players: ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ (IPL) ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 49 ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 173 ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 77 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 237.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 21 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು 20 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 64.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರು ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 43.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ಆಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರಾನ್ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರಕೋಟಿ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಶೇಖ್ ರಶೀದ್, ವಂಶ್ ಬೇಡಿ, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್‌ವಾಡ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಆಯುಶ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಜೆಮಿ ಓವರ್​ಟನ್​, ಗುರ್ಜನ್​ಪೀತ್​ ಸಿಂಗ್​, ಅನ್ಶುಲ್​ ಕಂಬೊಜ್​.

ಪರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ: ₹43.40 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 9 (4 ವಿದೇಶ ಆಟಗಾರರ)

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು: ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಟ್ರೇಡ್), ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್‌ಗುರ್ಕ್, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಟಿ ನಟರಾಜನ್, ತ್ರಿಪುರನ ವಿಜಯ್​, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ವಿಪ್​ರಾಜ್​ ನಿಗಮ್​.

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹21.80 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 8 (5 ವಿದೇಶಿಗರು)

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ/ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ (MIಗೆ ಟ್ರೇಡ್​), ದಸುನ್ ಶನಕಾ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಕರೀಮ್ ಜನತ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೊಮ್ರೋರ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾ ಕಿಶೋರ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾ ಕಿಶೊರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹12.90 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 5 (4 ವಿದೇಶಗರು)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ, ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಉಳಿದ ಹಣ: 64.30 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 13 (6 ವಿದೇಶಿಗರು)

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ/ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಲ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಯುವರಾಜ್ ಚೌಧರಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹಂಗರ್ಗೇಕರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ (ಎಂಐಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ), ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (MIನಿಂದ ವಿನಿಮಯ), ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಣಿಮಾರನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (SRH ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ), ಮಿಚೆಲ್​ ಮಾರ್ಷ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ಖಾನ್, ನಿಕೋಲಸ್​ ಪೂರನ್​, ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್, ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್, ಶಹಬಜ್​ ಅಹ್ಮದ್,​

ಉಳಿದ ಹಣ: 22.95 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 6 (4 ವಿದೇಶಗರು)

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ), ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್, ಕರ್ನ್ ಶರ್ಮಾ, ಲಿಜಾದ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು.

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿಯಿಂದ ವಿನಿಮಯ), ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ( GT ಯಿಂದ ವಿನಿಮಯ), ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆ (ಕೆಕೆಆರ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಎಎಮ್ ಘಜನ್‌ಫರ್, ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ನಮನ್​ ಧೀರ್​, ರಘು ಶರ್ಮಾ, ರಾಜ್​ ಬಾವಾ, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್

ಉಳಿದ ಹಣ: 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 5 (1 ವಿದೇಶಿಗರು)

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು: ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಆರನ್ ಹಾರ್ಡಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಸೇನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ, ಹರ್ನೂರ್ ಪನ್ನು, ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮಿಚ್ ಓವನ್, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಪ್ರಭ್‌ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಸುರಶಾಂಕ್ ಅವಿನಾಶ್, ಪೈಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹11.50 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 4 (2 ವಿದೇಶಗರು)

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (CSKಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (DC ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಲ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಕುನಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ (DC ಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (CSK ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕುರ್ರಾನ್ (CSK ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಕಾ, ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ನಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಷರ್ಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಸಂದೀಪ್ ಹೇತ್ಮಾ, ಸಂಭಾನ್ ಪರಾಗ್ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಯುದ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್.

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹16.05 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 9 (1 ವಿದೇಶಿಗರು)

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು: ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರಾ, ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಕ್​ ದರ್​, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್​ ಸಿಂಗ್​.

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹16.40 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: 8 (2 ವಿದೇಶಿಗರು)

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ/ವ್ಯಾಪಾರವಾ ಆಟಗಾರರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿಗೆ ವಿನಿಮಯ), ಅಥರ್ವ ತೈಡೆ, ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ, ಸಿಮರ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ, ಎಶನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಹೆನ್ರಿಚ್​ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ಆರ್ ಸ್ಮರನ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೇಡ್, ಜೀಶಾನ್​ ಅನ್ಸರಿ

ಉಳಿದ ಹಣ: ₹25.50 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು: 10 (2 ವಿದೇಶಗರು)

