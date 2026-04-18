ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ RCB
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 2:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ತನ್ನ ‘ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್’ ಭಾಗವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ''ಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್-ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಗಳು ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್: ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ!!