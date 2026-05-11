ಮುಂಬೈ, ಲಕ್ನೋ ಔಟ್​! ಉಳಿದ 8 ತಂಡಗಳ 'ಪ್ಲೇಆಫ್' ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ? ​

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ರೇಸ್​ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಳಿದ 8 ತಂಡಗಳ ಸಮೀಕರಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಸಮೀಕರಣ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 1:20 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ತಂಡಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಉಳಿದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

8 ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಸಮಿಕರಣ

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ' ತಂಡವು ತನ್ನ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ (+0.737) ದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮೇ 22 ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಈ ತಂಡವು 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಕಡಿಮೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (+0.228). ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು, ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇ 12 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 17 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ (+0.185) ಚೆನ್ನೈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ಈ ತಂಡವೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಮತ್ತು 6 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ (+0.082) ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ CSK ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: KKR ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 17 ಅಂಕಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೆಹಲಿ ಸದ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಂಡವು 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ (ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ: +1.103). ಆರ್​ಸಿಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ, 20 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

